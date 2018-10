"Tot ce am zis s-a intors impotriva oricarei bunavointe de a comunica ceva societatii din care facem parte. Eu astept sa se limpezeasca lucrurile si sa constatam ca, din nefericire, am avut dreptate. In lupta aceasta acerba pentru o imagine in fata, pentru o dorinta de a fi mai mult decat atent la lucrurile care ti se intampla, ai tot timpul tendinta de a exagera. Ma voi retrage din viata publica. (...) Am sa ma retrag si am sa tac in dorinta de a-i lasa pe ceilalti sa vorbeasca. Am remarcat ca sunt foarte multi dispusi sa vorbeasca foarte mult impotriva bisericii, impotriva societatii. Le urez succes", a spus parintele Necula intr-un interviu la Radio Romania Actualitati.

Anuntul sau vine in contextul referendumului pentru redefinirea familiei in Constitutie, care nu a fost validat din cauza prezentei foarte scazute le vot, scrie News.ro.

„Cumpanire adanca si rugaciune. Cred ca este lucrul la care ma astept cel mai mult in perioada aceasta. Cred ca este un referendum care a boicotat foarte mult din sufletele noastre. Mi-e teama ca viitorul imi va dovedi ca avem dreptate. Deja am constatat ca, in ciuda faptului ca familia barbat-femeie nu e o prioritate, cealalta familie a avut dintr-o data trei proiecte bagate la sertar. Am constatat ca suntem cazuti intre politici si ca, daca tii cu un partid impotriva celuilalt, nu inseamna ca nu faci politica. Si tot asa, lucruri care se intampla sub ochii nostri, cred ca e obligatoriu ca paznicul farului sa se retraga in far”, a mai spus preotul.

Parintele Necula a comentat ca „ne-am batut joc de 99 de ani si 315 zile din Centenarul nostru”.

Ulterior interviului, el a revenit si a scris pe Facebook ca va continua lupta, dar ca biserica nu este viata publica.

„Retragerea din viata publica nu inseamna ca renunt la lupta! Biserica nu e viata publica!!! Aici, in spatiul ei putem sa ne reactivam smerenia slujirii lui Hristos! Sus inima!”, a scris Constantin Necula pe pagina sa de Facebook.