"Avem atatea motive de ura si de incrancenare si atat de putina tragere de inima pentru unitate intre membri comunitatii. Stiti cum se spune, ci care se iubesc nu se privesc in ochi toata viata ci privesc amandoi in aceeasi directie. Si o unitate nationala ar trebui sa cuprinda cetateni care privesc toti in aceeasi directie. Din pacate unii la noi privesc spre rasarit, altii privesc spre apus", a spus scriitorul.

In cadrul unei intalniri cu presa care a avut loc dupa ceremonie, cunoscutul scriitor a spus ca avem mare nevoie nu de dezbinare nationala, cum se intampla astazi, ci de compasiune pentru fiecare om, scrie Agerpres.



"Avem mare nevoie nu de dezbinare nationala, cum se intampla astazi, ci de compasiune pentru fiecare om, pentru dragoste, pentru membrii comunitatii noastre. (...) Eu nu sunt un om conflictual si mi-as dori foarte tare sa nu am conflicte cu nimeni, nici in plan personal, nici ca cetatean. Din pacate in Romania este greu sa obtii idealul acesta. Tot ce spui este imediat contestat si esti contrat foarte puternic peste tot. Este o stare trista a noastra in momentul asta si tot ce pot sa sper este ca si conditiile din lume de care depindem si noi sa se schimbe, sa se detensioneze si oamenii sa inteleaga ca nu putem crea niste falii uriase, niste prapastii intre membrii comunitatii, asa cum se intampla astazi si din ce in ce mai mult", a afirmat Cartarescu.

Mircea Cartarescu a primit joi titlul de Doctor Honoris Causa al UBB la propunerea Facultatii de Litere, pentru opera literara si stiintifica "ce redefineste umanitatea prin puterea onirica a imaginatiei, inradacineaza scriitorul in dimensiunea etica a prezentului si deschide reflectia asupra artei cuvantului catre orizonturile viitoare ale lumii".

Mircea Cartarescu este poet, prozator, eseist, critic literar si publicist, precum si profesor in cadrul Facultatii de Litere a Universitatii din Bucuresti.