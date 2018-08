Un calator s-a aruncat in fata trenului la statia Constantin Brancoveanu

Un calator aflat in statia Constantin Brancoveanu s-a aruncat vineri dimineata, la ora 11:15, in fata trenului care mergea in directia Berceni, informeaza Metrorex, precizand ca acesta nu a suferit vatamari grave, deoarece trenul a franat la timp.