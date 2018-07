"Pacientii trebuie sa se inscrie pe o lista si sa fie evaluati. Am primit foarte multe mesaje, dar si telefoane de la pacienti, care spuneau ca au nevoie de transplant. Cred ca schimbarea conducerii ANT va face ordine si in aceste liste, inclusiv transparentizarea, publicarea lor pe site-ul Agentiei de Transplant”, a spus ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi.

Aceasta a recunoscut ca "lucrurile au luat-o putin razna", dar ca spera ca noua conducere a Agentiei sa rezolve toate problemele.

"Sper ca noua conducere va rezolva aceste probleme, inclusiv in ceea ce priveste informarea pacientilor. Totodata, pacientul care nu poate beneficia de transplant pulmonar, de exemplu, ca orice tip de transplant de altfel, el poate beneficia in strainatate de acest lucru. Asta daca va gasi o clinica dispusa sa preia cazul. Spre exemplu, Austria nu face pentru nimeni transplant pulmonar in acest moment. Va relua transplanturile in 2019 pentru Slovenia. Noi am fost chemati la discutii pentru 2020. Pe 24 iulie voi merge la Budapesta si la Viena, pentru a relua discutiile", a adaugat Sorina Pintea.

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a semnat, in data de 4 iulie, ordinul de numire a medicului Alexandra Anca Muresan in functia de director executiv al Agentiei Nationale de Transplant, in locul lui Radu Dea, informeaza News.ro.

Pintea spune ca se impune restructurarea Agentiei Nationale de Transplant, pentru buna functionare si transparentizare a activitatii de transplant in Romania, iar aceasta numire este primul pas.

Aceasta masura a fost adoptata in contextul in care un tanar de 29 de ani din Brasov a murit dupa ce a asteptat doi ani sa primeasca un nou plaman.