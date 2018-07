"Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Prahova au finalizat cercetarile, iar procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova a intocmit rechizitoriul si a dispus, la data de 10.07.2018, trimiterea in judecata a unui inculpat, cercetat sub control judiciar pentru savarsirea infractiunii de dare de mita.

In fapt, la data de 08.07.2018, ofiterii de politie judiciara din cadrul D.G.A. – S.J.A Prahova au fost sesizati telefonic de un agent de politie din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova – Postul de Politie Paulesti despre faptul ca un barbat, in varsta de 50 ani, cercetat pentru savarsirea infractiunii de furt, i-a promis in mod repetat si i-a oferit suma de 1.000 lei pentru a nu-si indeplini indatoririle de serviciu.



Sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, ofiterii de politie judiciara din cadrul S.J.A. Prahova s-au deplasat la sediul Postului de Politie Paulesti in vederea efectuarii cercetarilor ce se impun sub aspectul savarsirii infractiunii de dare de mita.



La fata locului a fost gasita suma de 1.000 lei oferita cu titlu de mita politistului, fiind identificata persoana care a oferit suma de bani", se arata intr-un comunicat.