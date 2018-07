"Pana la ora 22:00, vor fi perioade scurte de timp cu instabilitate atmosferica accentuata local in Muntenia si pe arii restranse in Oltenia, Moldova si la munte. Vor fi averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului care vor lua aspect de vijelie si caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20 l/mp si pe arii restranse 30...40 l/mp.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica si in zilele urmatoare, indeosebi dupa-amiaza si seara, in special in zonele de deal si munte precum si in nordul si centrul tarii", se arata in informarea meteorologilor.

In judetele Constanta, Tulcea, Prahova, Dambovita, Buzau, Vrancea si Arges pe arii extinse instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa de 25 l/mp si izolat 50...60 l/mp, se mentioneaza in atentionarea cod galben.