Marti seara, un copil in varsta de 9 ani a ajuns la spital cu o rana grava in zona capului provocata de taietura unui cutit. Din primele informatii, se pare ca tatal acestuia, intr-un acces de furie, l-a taiat cu un cutit, potrivit spuselor mamei copilului.

Ulterior insa membrii familiei au negat si au spus ca de fapt copilul a cazut cu capul in cutit, in timp ce tatal tinea obiectul taietor in mana. Copilul se afla acum la spital, sub supraveghere medicala.

In acest sens, politistii au declansat o ancheta pntru a stabili ce s-a intamplat cu adevarat, scrie Adevarul.ro.