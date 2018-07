Conform informatiilor oferite de echipajul SMURD, copilul, in varsta de doi ani a cazut intr-o groapa de aproximativ 2 metri plina cu apa, in data de 10 iulie.

Copilul a fost scos din apa in stare grava, aflandu-se in stop cardio-respirator. In momentul in care, la fata locului a ajuns un elicopter SMURD si un echipaj medical, copilul era in stare de hipotermie, informeaza Adevarul.ro.

Acesta a fost transferat ulterior la spital cu puls si a fost internat in coma post-resuscitare, potrivit cadrelor medicale, care sunt rezervate cu privire la sansele sale de supravietuire ale copilului.