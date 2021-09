Președintele PNL, Ludovic Orban, afirmă că nu are de gând să iasă din politică. Mai mult, acesta ia în calcul numai varianta de a câștiga alegerile interne, deși contracandidatul Florin Cîțu „l-a pensionat” când s-a referit la modul „urât” în care actualul șef al partidului „a ales să iasă din politică”.

Războiul continuă. O nouă replică din partea lui Ludovic Orban pentru Florin Cîțu

"E suficient să vă uitaţi, dacă nu şi-au şters postările respective, numai pe conturile de Facebook ale multora dintre colegii care au fost împotriva mea, în care m-au atacat de parcă erau din zona PSD. Cu toate astea, am păstrat un mesaj echilibrat. Şi premierul a avut excese, hai să ne aducem aminte (...) M-a pensionat, a spus că mi-am ales un mod urât de a ieşi din politică. Dar ce, m-a băgat el în politică ca să spună când o să ies? El decide cine intră şi cine iese din politică? Nu îi e ruşine un pic? Eu sunt de 31 de ani în PNL, mi-am dedicat viaţa promovării ideilor liberale, servirii interesului PNL şi interesului României şi vine un om, totuşi, care este proaspăt, care a trebuit să obţină derogare, cu care am votat şi eu derogarea, ca să vedeţi că n-am fost împotriva candidatului, am votat şi eu derogarea respectivă, dar nici nu i s-a uscat bine cerneala de pe adeziune, nici nu avea cinci ani de vechime şi face el legea, hotărăşte el când iese şi cum iese din politică Ludovic Orban! Asta a fost chiar deranjant!", a spus preşedintele PNL, joi seară, într-o emisiune la postul B1.

Orban a adăugat că a avut "o relaţie foarte bună cu Florin Cîţu până la momentul la care şi-a depus candidatura".

"A fost o decizie pe care eu personal n-am înţeles-o. Eu, în momentul în care mi-am anunţat candidatura, mi-am anunţat-o după consultări ample şi foarte serioase (...) Puteam să am contracandidat, dar nu premier, pentru că în momentul în care se află în competiţie doi oameni care deţin două dintre cele mai importante funcţii în stat, era normal că se perturbă funcţionarea majorităţii parlamentare (...) Eu nu mi-am dorit o astfel de competiţie pentru că era evident că această competiţie va diviza partidul", a afirmat Ludovic Orban.

El a mai spus că "nu mai e un secret pentru nimeni că în trei luni de zile echipa necâştigătoare a coborât partidul cu opt procente în intenţia de vot".

Orban a mai afimat că nu iese din politică, iar referitor la alegerile interne, a spus că nu are în calcul decât varianta de a câştiga un nou mandat de preşedinte al PNL, iar primul pas pe care îl va face va fi să formeze o echipă de negociere cu co-preşedinţii USR PLUS pentru revenirea la guvernare. AGERPRES.