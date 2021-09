Întrebat dacă a discutat cu preşedintele Iohannis de când a apărut această criză politică, Dacian Cioloş a spus: "Am încercat să discutăm, dar nu s-a putut".

"I-am trimis un mesaj în care l-am rugat să ne întâlnim şi a spus că era bine să ne fi întâlnit înainte de a se declanşa criza. Eu ştiu că înainte, în ziua în care a apărut această situaţie, dimineaţa am convenit cu colegul Dan Barna să îl contacteze şi să încercăm să avem o discuţie cu preşedintele şi înţeleg că nu primise răspuns. Asta ştiu'', a arătat Dacian Cioloş, la Digi 24.

El consideră că o mediere din partea preşedintelui Klaus Iohannis ar fi bine-venită în orice moment, adăugând că deja a fost depusă moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîţu.

"Evident că e bine-venită în orice moment. Acum noi am depus moţiunea de cenzură. Noi am fi vrut să discutăm înainte de asta, să vedem formula în care putem merge înainte cu un alt premier pentru că, din păcate, Florin Cîţu nu mai prezintă încredere pentru noi. Noi am avut o discuţie în Biroul Naţional al USR PLUS, astăzi am avut o întâlnire cu Comitetul Politic şi decizia e una formală. Vrem să continuăm în această coaliţie, dar nu putem continua cu un premier care nu încearcă să ne adune la aceeaşi masă, ci îşi foloseşte prerogativele în mod discreţionar, aş spune, ca să îşi impună proiecte care lui i se par importante în campania internă", a menţionat Cioloş. AGERPRES

Citeste si: Președintele Iohannis a semnat revocarea lui Stelian Ion din...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »