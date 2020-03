Un senator PSD spune ca autoritatile romane nu testeaza suficient de multe persoane pentru coronavirus.

Lucian Romascanu, senator PSD, cere autoritatilor romane sa raporteze public si numarul testelor efectuate pentru Covid-19, nu doar pe cele de imbolnaviri.

Senatorul spune ca ”lipsa unei testari corespunzatoare duce la statistici perturbate care pot induce in eroare si genera masuri necorespunzatoare.”

Romascanu spune ca in Romania s-au facut doar 3.200 de teste si nu uita sa trimita o sageata catre liberali, pe care ii acuza ca au irosit astfel de teste: ”cateva sute (de teste - n.r.) au fost irosite din cauza inconstientei unor politicieni ai PNL care, in loc sa respecte procedurile stabilite de profesionisti, le-au incalcat cu buna stiinta.”

Acesta spune ca prevenirea panicii si haosului se pot face doar printr-o informare corecta. Pe de alta parte, lipsa testarii corespunzatoare duce la statistici incorecte.

Romascanu acuza guvernul si ca nu este coerent in privinta mediului economic, astfel ca pana acum guvernantii au facut doar declaratii, in vreme ce nu a fost adoptat niciun act normativ care sa aduca beneficii reale.

"In Romania avem doar bune intentii. Strategia trebuie sa fie zero concederi, zero somaj determinat de criza coronavirusului. Cerem Guvernului sa discute cu investitorii, nu putem lasa oamenii in strada in plina criza de sanatate”, a mai afirmat senatorul PSD, citat de stiripesurse.ro.