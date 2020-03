Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca ANAF va luat anumite masuri pentru a ajuta mediul de afaceri, in contextul pandemiei de coronavirus.

"In aceasta perioada, avand in vedere contextul economic dificil cauzat de raspandirea infectiei cu virusul COVID – 19, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a pregatit o serie de masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri", a scris pe Facebook Florin Citu.

Masurile anuntate de Florin Citu:



Suspendarea sau, dupa caz, neinceperea executarii silite a creantelor bugetare;



In acest sens, nu se mai emit somatii, popriri asupra disponibilitatilor banesti si a veniturilor urmaribile si nu vor mai fi instituite sechestre asupra bunurilor. Exceptie fac sumele provenite din hotararile judecatoresti pronuntate in materie penala.



Rambursarea TVA, in cursul lunii martie, pentru toate deconturile solutionate si pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi;



Implementarea unui nou mecanism de rambursare a TVA, care vizeaza solutionarea cu celeritate a deconturilor, incepand cu data de 1 aprilie 2020;



Suspendarea actiunilor de control fiscal (a inspectiilor fiscale, a controalelor antifrauda) cu exceptia verificarilor ce pot fi efectuate de la distanta, precum si a cazurilor de evaziune fiscala, acolo unde sunt indicii in acest sens;



Suspendarea actiunilor antifrauda privind Filtru II si a activitatilor specifice din Punctele de Trecere a Frontierei cu Ungaria si Bulgaria.







"Masurile vor fi aplicate atat in perioada in care in Romania este declarata stare de urgenta, cat si pentru o perioada de 30 de zile de la incetarea acestei stari. Totodata, se amana termenul de depunere a declaratiilor fiscale de la 25 martie 2020, pana la data de 25 aprilie 2020", a mai anuntat Florin Citu.