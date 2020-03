Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a anuntat, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca PSD va vota Guvernul Orban, chiar daca "nu merita".

Marcel Ciolacu isi roaga colegii de partid sa inteleaga aceasta situatie exceptionala si sa faca tot posibilul pentru ca Romania sa aiba un guvern functional.

"In momentele dificile, PSD a fost mereu alaturi de romani. De aceea,ca presedinte al Camerei Deputatilor, alaturi de colegii mei, voi face toate eforturile ca maine sa avem un guvern functional. Am avut in fata o decizie extrem de grea, sa votam un guvern care nu merita sa fie votat sau sa lasam sa se prelungeasca o criza politica cu efecte asupra romanilor. Un premier propus de PSD s-ar fi lovit de refuzul presedintelui. Ii rog pe colegii mei din PSD sa inteleaga aceasta situatie speciala si sa ne facem datoria", a spus Marcel Ciolacu intr-un video publicat pe pagina sa de Facebook.