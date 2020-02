Consilierul prezidential Mihaela Ciochina a sustinut luni, la Curtea Constitutionala, ca prin desemnarea lui Ludovic Orban ca premier nu s-a creat niciun blocaj al activitatii Parlamentului.

"Nu exista un blocaj la nivelul activitatii Parlamentului, cata vreme mecanismul efectiv de autoreglare a raporturilor interinstitutionale in cadrul procedurii de investitura a Guvernului, ce implica actiunea directa si nemijlocita a senatorilor si deputatilor, se afla in derulare, acest mecanism se afla in derulare", a spus Mihaela Ciochina.

In opinia sa, derularea audierii candidatilor la functiile de ministri si apoi programarea unei sedinte pentru votul de investitura demonstreaza ca Parlamentul functioneaza in mod normal.

"Chiar astazi, peste cateva ore, este programata sedinta comuna a celor doua Camere in vederea acordarii votului de incredere. In acest context, cererea apare exclusiv ca o expresie a nemultumirii de natura pur politica a unui partid politic (...) ai carui exponenti sunt chiar autorii sesizarii, si nu ca o expresie a unei imposibilitati de functionare institutionala a Parlamentului. In opinia noastra, cata vreme este reglementat un mecanism de autoreglare, nu se justifica interventia Curtii Constitutionale", a afirmat reprezentanta Administratiei Prezidentiale.

CCR dezbate, luni, sesizarea referitoare la un conflict juridic de natura constitutionala intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL, Ludovic Orban, in functia de premier.

Potrivit documentului semnat de presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, conflictul consta in "exercitarea in mod discretionar a atributiilor presedintelui, astfel cum acestea sunt reglementate de Constitutie, de desemnare, in data de 6 februarie, a candidatului Ludovic Orban la functia de prim-ministru".

La inceputul sedintei, presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a anuntat conexarea celor doua cereri formulate de presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, potrivit Agerpres.