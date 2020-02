Monica Anisie a primit, marti, aviz negativ pentru functia de ministru al Educatiei si Cercetarii din partea Comisiilor reunite pentru invatamant, stiinta, tineret si sport din Camera Deputatilor si Senat.

S-au inregistrat 14 voturi "pentru", 15 "impotriva" si o abtinere.

Avizul comisiilor de specialitate este unul consultativ.

La finalul audierilor, care au durat mai bine de doua ore, Monica Anisie a apreciat ca "avizul primit este unul politic".

"Dezbaterile au fost constructive, le multumesc tuturor parlamentarilor pentru intrebarile pe care nu le-au pus. Am pus in valoare realizarile pe care le-am avut intr-un scurt timp. (...) Este un aviz consultativ, este un aviz politic si eu consider ca educatia trebuie sa iasa din sfera aceasta a politicii, pentru ca avem nevoie sa construim o Romanie educata. Mandatul pe care il am la Ministerul Educatiei, am spus inca din momentul in care am venit in primele zile la minister, este un mandat care sa conduca la implementarea proiectului 'Romania educata', proiectul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Cred in acest proiect si consider ca voi face tot ceea ce imi sta in putere ca acesta sa fie dus la bun sfarsit si sa creionez toate premisele pentru ca el sa fie implementat la nivelul sistemului de educatie din Romania", a declarat Anisie.

Ministrul a sustinut ca "elevul trebuie sa fie in centrul preocuparilor tuturor".