Fostul presedinte, Traian Basescu, l-a atacat pe Moise Guran, intr-un interviu la Adevarul Live, spunand despre acesta ca va fi "un rateu in politica".

Jurnalist: "Vedeti o fuziune intre USR-PLUS condusa de Dacian Ciolos?"

Basescu: "Altcineva n-ar avea cine"

Jurnalist: "Vlad Voiculescu, Moise Guran?"

Basescu: "Nu, nu, nu. Moise Guran e o panarama"

Jurnalist: "Va rog sa nu jignim"

Basescu: "Scuzati-ma! E o intoarcere de complimente intre mine si Moise Guran. Va fi un rateu in politica, pentru ca Moise Guran are un mare deficit. Nu de inteligenta, ci de caracter. Vorbesc de atitudini publice. Si el a constatat la mine, din atitudini publice a tras concluzii, asa ca nu am nicio retinere sa-l caracterizez dupa atitudinile publice", a spus fostul presedinte, citat de g4media.ro.