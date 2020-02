Mihai Fifor sustine ca CCR a admis sesizarea facuta de PSD cu privire la neconstitutionalitatea angajarii raspunderii pe legea care modifica OUG 114.

"Curtea Constitutionala a admis sesizarea PSD privind neconstitutionalitatea angajarii raspunderii pe legea care modifica OUG 114.

Decizia CCR pune capat jocului de angajare a raspunderii pe care l-a practicat Guvernul Orban.

Guvernul PNL va trebui sa tina cont, cu adevarat, de regulile statului de drept, care pana acum a fost folosit doar ca o lozinca de catre PNL.

Curtea Constitutionala a dat, astazi, o palma grea Guvernului Orban, care nu va mai putea sa-si asume, pe viitor, raspunderea pentru legi care se afla in dezbaterea Parlamentului.

Aceasta decizie face, totodata, dreptate pentru 300.000 de familii care aveau de suferit in urma modificarilor initiate de Guvernul PNL. Sunt 300.000 de angajati in administratia publica locala al caror salariu se raporteaza la salariul viceprimarului. Daca salariul viceprimarului nu creste macar in raport cu inflatia, atunci 300.000 de familii au de suferit.

PNL a incercat sa intoxice opinia publica. Au pus inghetarea salariilor demnitarilor la pachet cu cadourile facute bancilor si gigantilor din sistemul energetic, astfel incat daca cineva se atingea de aceasta lege sa iasa la atac ca se majoreaza salariile demnitarilor.

Adevarul e ca legea prin care se modifica OUG 114 dadea o gaura mare la buget, prin renuntarea la cei 1,5 miliarde lei care ar fi provenit din taxele pe activele bancare si taxa de 2% din sectorul energetic.

In plina procedura de deficit excesiv declansata de Comisia Europeana, Guvernul PNL renunta la 1,5 miliarde care ar fi venit din taxele pe active bancare si taxa de 2% din sectorul energetic impuse de OUG 114, iar pe de alta parte ingheata salariile bugetarilor.

Avem de a face cu inca o dovada a politicii pe care acest partid o duce impotriva romanilor, refuzand cresteri de pensii, salarii sau alocatii, si in folosul gigantilor din energie sau sistemul bancar, carora le face cadouri pe banda rulanta", a scris pe Facebook Mihai Fifor.