"Am decis sa intru in politica pentru ca trebuie sa schimbam aceasta tara. Eu consider ca urmatorii patru ani sunt esentiali, pentru noi cei care am fost in strada, cei care am vrut sa aparam democratia si sa dam un alt curs Romaniei. Am facut atat cat am putut ca jurnalist, acum vin acolo unde se iau deciziile - in politica.

Voi avea o discutie si cu cei de la PLUS, as fi vrut sa ma inscriu in USR-PLUS, dar stiu ca cele doua partide se vor uni, pentru ca sunt doar formal doua partide. Noi, cei care i-am votat, ii vedem ca pe unul singur. USR-ul reprezinta o alta generatie, o generatie a copiilor nostri, o generatie care ni s-a alaturat in strada in ultimii ani. Noi, cei care am fost tineri dupa Revolutie NU am reusit sa schimbam aceasta tara, perspectiva ei, dar impreuna cu ei vom reusi, o schimbam deja. USR este partidul tinerilor si ceea ce fac eu acum este sa le intind in primul rand lor o mana, ca de la generatie la generatie", a spus Moise Guran, potrivit sursei citate.