Presedintele PSD Marcel Ciolacu a reiterat, miercuri, ideea ca este exclus ca liderul Pro Romania Victor Ponta sa revina in partid, chiar daca in opinia sa este oportuna realizarea unei aliante pe termen lung cu formatiunea fostului premier.



Potrivit acestuia, discutiile vor avea loc dupa Congresul PSD.

Totodata, el a afirmat ca "sunt sanse reale" sa nu candideze pentru functia de presedinte al partidului.

"Am vorbit si cu domnul Ponta. Eu cred intr-o uniune a fortelor de stanga si de o inchegare, sa avem un proiect politic comun. Este exclus, insa, sa revina in PSD. Noi vrem la congres sa venim cu un proiect politic care sa devina un program politic la care sa accedem cat mai multe forte politice. Mi-ar placea, cu prioritate, sa stam de vorba cu fostii nostri colegi din partidul Pro Romania. Asta nu inseamna ca Ponta vine, a si zis ca nu vine in PSD. Dar sa avem o alianta sunt de acord si imi asum asta. Cred ca aceasta tema se va regasi, daca eu voi candida, in proiectul meu politic", a spus declarat Marcel Ciolacu, la Adevarul Live, potrivit News.ro.