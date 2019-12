Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine este nevoie ca premierul Ludovic Orban sa ii aprobe alocarea de fonduri.



"Raspunsul a fost total neprofesionist, totalmente politic, si anume premierul a afirmat ca nu sunt bani pentru ca acestia s-ar fi dus la nababi la companiile municipale. Fapt neadevarat. Imi pare rau ca domnul prim minsitru se informeaza din anumite titluri de pe Facebook. (...) I-am solicitat in repetate randuri sa ma invite la Guvern sa avem o discutie cu audienta, asa cum este normal.

E dificil sa spun in acest moment, avem rectificare bugetara negativa. De unde nu pot taia sub nicio forma - fac apel la domnul prim-ministru - de la spitale, de la termoficare, de la transportul public in comun, nu putem sa taiem toate stimulentele financiare pentru persoanele cu dizabilitati, pentru familiile care nu reusesc sa aiba copii pe cale naturala. (...) Sunt plati urgente de facut si imi pare foarte rau ca se politizeaza un subiect care trebuie sa fie eminamente tehnic. Banii bucurestenilor si banii tarii nu sunt propriile buzunare ale politicienilor care se afla vremelnic la guvernare”, a declarat Firea la Digi24, citata de hotnews.ro.