Edilul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca preierul Ludovic Orban nu trebuie sa o numeasca "Firea", ci "doamna Firea" sau "doamna primar general", in semn de respect fata de bucurestenii care i-au acordat votul.



"Am avut si eu cateva replici, sa spunem, considerate mai spumoase, la adresa domnului prim-ministru, dar doar din cauza faptului ca in fiecare dimineata, de cate ori era intrebat de catre reprezentantii presei sau avea un eveniment public, cum a fost si astazi, inaintea sedintei de Guvern, primele cuvinte, inainte de 'Buna dimineata' sau 'Buna ziua' erau: 'Firea'. Are clar o obsesie. Dar asta nu il va salva de plangerea pe care o pregatim in cazul in care Guvernul domnului Orban ii va pedepsi pe bucuresteni.

Am transmis atat catre premier, cat si catre Ministerul de Finante, atat solicitarile noastre - indreptatite, documentate si argumentate - cat si solutiile pe care ar putea sa le aiba la indemana. Ori raportarea direct la PIB ori anumite procente care sa fie suportate din plata utilitatilor publice, pentru ca avem o lege in acest sens. Nu am primit niciun raspuns la niciuna dintre adresele inregistrate la domnul premier.

Eu nu vorbesc ca domnul Orban: 'Firea'. Eu nu sunt Firea. Eu sunt doamna Firea, doamna primar general. Ii place, nu ii place distinsului domn Ludovic Orban de persoana mea, trebuie sa faca abstractie, pentru ca daca nu ma respecta pe mine, daca nu o respecta pe doamna Firea, inseamna ca nu ii respecta pe bucuresteni, cei care au fost in majoritate la vot acum trei ani si jumatate si m-au ales. In momentul in care, in Romania, politicienii vor intelege faptul ca trebuie sa datoram respect celor cu care dialogam, probabil ca lucrurile s-ar imbunatati in tara", a declarat Firea la Antena 3, citata de digi24.ro.