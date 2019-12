Primarul Capitalei, Gabriela Firea, ii da dreptate presedintelui Iohannis in legatura cu faptul ca Bucurestiul nu ar fi un oras bine pus la punct, insa tine sa precizeze ca nici PNL nu e absolut deloc Alba ca Zapada in ceea ce priveste gravele probleme ale Capitalei.



"Domnul presedinte are dreptate, Capitala nu e in acest moment un oras pus la punct, pentru motivul foarte intemeiat ca 30 de ani nu s-au facut acele investitii necesare pentru Capitala nici in domeniul transportului public in comun, nici in domeniul energiei termice, pentru ca suferim cu totii, nici in ceea ce priveste investitiile in spitale (...) I-as transmite domnului presedinte al tarii faptul ca partidul domniei sale nu este strain de lucrurile negative care s-au intamplat in Bucuresti si nu e absolut deloc Alba ca Zapada in ceea ce priveste gravele probleme ale Capitalei, pentru ca membrii PNL au condus atat regia de termoficare din cauza careia suferim si acum, membrii PNL au condus destinele acestui oras, pentru ca au avut ani de zile majoritatea in Consiliul General.

Ii transmit d-lui presedinte lista membrilor PNL care au condus regia de termoficare si din cauza careia, in loc sa functionam cu sase CET-uri, functionam cu patru CET-uri. ELCEN e (...) condus de un administrator special membru PNL sector 1 (...). Acelasi partid a dat, de asemenea, functii de manager, deci, de directori, nu doar membrii in C.A. al RADET. (...) D-l presedinte al tarii uita ca si PNL a avut chiar un primar general plin, nu doar consilieri generali, membri in C.A. si manageri din partea PNL, domnul Razvan Sava a fost aproape un an primar general interimar, membru PNL, dupa ce s-a intamplat cu domnul Sorin Oprescu. Intr-un an de zile, domnul primar general PNL Razvan Sava nu a facut nicio investitie in RATB. Eu am gasit 600 de autobuze in trafic, in acest moment avem 1.800. De asemenea, la RADET nu s-a facut nicio investitie din partea primarului interimar PNL", a spus Firea la Antena 3, citata de activenews.ro.