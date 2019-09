Senatorul liberal Cristian Chirtes, a declarat vineri, la Targu Mures, ca premierul si social-democratii guverneaza impotriva Constitutiei Romaniei si ca ceea ce se intampla la nivel guvernamental si politic dovedeste ca Viorica Dancila si PSD au luat ostatica o tara intreaga.





"Se contureaza o criza politica pe care actualul guvern o mentine, excedand rolul pe care un guvern il are intr-o democratie stabila. Si cred ca nu mai este pentru nimeni o noutate, ceea ce se si vede, ca Dancila si PSD guverneaza astazi impotriva poporului roman, impotriva a tot ce inseamna Constitutia Romaniei, impotriva legilor democratice care trebuie sa caracterizeze un stat membru al Uniunii Europene, un stat membru NATO si un stat care are un parteneriat strategic cu SUA. Putem sa spunem azi, prin ceea ce se intampla la nivel guvernamental si politic in general, faptul ca Dancila si PSD au luat ostatica o tara intreaga. Fiindca acest Guvern refuza, chiar daca scrie in Constitutie, sa ia votul Parlamentului si insista a continua guvernarea cu orice pret, impotriva vointei cetatenilor. Este un lucru care nu s-a mai intamplat dupa 1990 pana astazi, cand un guven incalca prevederile constitutionale. Ba mai mult decat atat, considera Parlamentul ca pe o anexa a Guvernului. Dancila a savarsit un act de negare, pana la urma, niciun guvern postdecembrist nu si-a permis asa ceva. De aceea noi, PNL, consideram ca presedintele Iohannis a luat o decizie corecta atunci cand, ieri, a refuzat numirea noilor ministri", a afirmat, intr-o conferinta de presa, Cristian Chirtes, potrivit Agerpres.

Senatorul PNL a aratat ca, atat timp cat coalitia de guvernare nu mai exista, intrucat ALDE a anuntat atat verbal, prin vocea presedintelui Calin Popescu-Tariceanu, cat si in scris Administratia Prezidentiala, ca aceasta coalitie de guvernare nu mai exista, premierul ar fi trebuit sa mearga in fata Parlamentului in 10 zile, fapt care nu s-a intamplat.

"Termenul de 10 zile prevazut in Constitutie, prevazut si de o decizie a CCR, a trecut luni, pe data de 9 septembrie, cand Guvernul Dancila trebuia sa vina in Parlament si sa ceara votul de incredere al Parlamentului. De aceea, noi consideram ca Dancila prelungeste in mod inexplicabil aceasta criza guvernamentala, totul pentru a arata, pana la urma, ca e mai 'barbata' decat toti cei care candideaza in aceste alegeri", a sustinut Chirtes.