Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat ca oricine isi doreste sa paraseasca partidul, plecand la un altul, este liber sa o faca.

"Nu avem niciun fel de dubiu. E foarte greu sa ai incredere intr-un om care sta 2 ore in sedinta cu parlamentarii ALDE, nu sufla o vorba, iar apoi iese la presa si spune ca accepta propunerea PSD", a declarat Varujan Vosganian, potrivit Mediafax.

Vosganian a mentionat ca Teodor Melescanu nu mai este in pozitia de a propune congrese in ALDE, avand in vedere ca nu mai face parte din partid: "Nu ma mai rugati sa comentez ce spune si ce face domnul Melescanu si ce propuneri are pentru ALDE, pentru ca dumnealui nu mai este membru ALDE. Dansul nu poate propune congrese din postura in care se afla. Daca era asa de ingrijorat de problemele ALDE nu facea acest pas in totata contradictie cu partidul. Daca cineva mai vrea sa plece, e liber sa plece, dar isi vor pierde calitatea de membri ALDE. Este un proces de igienizare fortata, dar este util, pentru ca noi nu mai avem niciun fel incredere in acesti oameni".

Deputatul ALDE a tinut sa sublinieze ca oricine isi doreste, poate parasi partidul: "Eu nu inteleg cum isi imagineaza PSD-ul si doamna Dancila ca vor reusi sa creeze iluzia ca mai exista coalitia de guvernare prin aducerea unor oameni de la ALDE, cei care odata plecati isi pierd calitatea de membri ALDE. Oricine doreste sa plece, sa plece. S-au mai destramat grupuri parlamentare. Sa ne amintim cand PSD si-a pierdut grupul la Senat, iar asta nu i-a impiedicat sa-si revina".