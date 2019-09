Mihai Fifor, secretarul general al PSD, a anuntat, printr-o postre pe pagina sa de Facebook, ca astazi i se incheie mandatul ca ministru interimar al Afacerilor Interne.

"Astazi inceteaza mandatul meu interimar la Ministerul Afacerilor Interne. Am incercat sa-mi fac datoria in mod responsabil.

Am luat imediat masuri pentru reformarea sistemului de siguranta a cetateanului. Am colaborat excelent cu dl. Raed Arafat la elaborarea ordonantei de urgenta 62/2019 prin care am imbunatatit sistemul 112.

Am inceput procesul de reformare a functiilor de conducere din MAI. Atat cat mi-a stat in putinta si cat mi-a permis legea, i-am sprijinit pe anchetatorii care investigheaza cazul de la Caracal.

Am lucrat in minister cu oameni deosebiti, bine pregatiti, carora le multumesc pentru buna colaborare.

Din pacate, in plin proces de reformare a sistemului de siguranta a cetateanului, in plin proces de organizare a alegerilor, MAI ramane fara ministru.

Klaus Iohannis este in campanie si face tot ce poate sa blocheze Guvernul, fortand peste masura legile si Constitutia. Este o dovada de dispret pentru oameni si de crunta indiferenta pentru tragedia de la Caracal de care si-a amintit doar in declaratiile politice. Oamenii au nevoie de un alt fel de presedinte, iar in aceasta toamna ne vom lupta sa dam Romaniei seful de stat pe care il merita: muncitor, implicat si aproape de oameni", a scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.