Senatorul liberal Florin Citu sustine ca "PSD a ingropat sectorul industrial" si ca dinamica productiei industriale a scazut, din cauza lor, de la 15%, la -6,4% pe an.

"INS ma confirma: PSD a ingropat sectorul industrial!

In doar doi ani de zile dinamica productiei industriale s-a prabusit de la 15% pe an la -6.4% pe an.

Este exact rezultatul pe care l-am estimat ca urmare a implementarii programului de guvernare al PSD.

Viorica iti cer sa iesi si sa le explici public romanilor cum poate cineva care a ingropat sectorul industrial sa fie presedintele Romaniei.

Ai curaj sau te ascunzi in spatele bichonului?

sursa INS : "Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala a scazut cu 3,0% ca serie bruta si cu 6,4% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate»", a scris Florin Citu pe Facebook.