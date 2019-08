Claudiu Manda, europarlamentar PSD a propus, marti, la Conferinta PSD Dolj, ca organizatiile judetene care nu reusesc sa aiba rezultatul scontat la alegeri sa fie dizolvate si sa fie inlocuiti de alti lideri.



"Imi aduc aminte ca la alegerile prezidentiale trecute ne luptam nu cu sloganul PSD, cu sloganul Puie Monta si, totusi, cu sloganul Puie Monta impotriva noastra, am reusit sa fim judetul numarul 1 in tara, sa avem peste 100.000 de voturi pentru Victor Ponta impotriva lui Klaus Iohannis, sigur ca nu ne-a ajutat cu nimic pentru ca a venit Clujul cu minus 220.000 de voturi. Eu cred ca am gresit noi, cei de la Dolj, ca nu am fost critici atunci cand a fost nevoie la nivelul organizatiei si va spun aici si va cer sa fiti alaturi de mine ca de aici incolo greselile pe care le vedem la alte organizatii judetene, inclusiv in interiorul partidului, la nivel guvernamental sau de orice fel, sa nu le mai toleram si sa fim si noi critici, intai in interiorul partidului si daca e nevoie sa fim mai vocali decat atat, sa o facem. Va rog doamna presedinte ca, de acum incolo, macar de acum incolo, organizatiile judetene care nu reusesc sa aiba rezultatul scontat la alegeri sa le dizolvam si sa cautam alti lideri. (...) Poate daca schimbam avem o sansa sa aducem niste oameni mai pregatiti, mai dedicati, mai orientati catre cetateni si poate ca avem o sansa ca victoria pe care o aducem din Oltenia si din sud si nu numai, sa nu fie in zadar asa cum a fost la alte alegeri", a declarat acesta, potrivit antena3.ro.

La aceasta conferinta au participat si premierul Viorica Dancila, precum si ministrul de Finante Eugen Teodorovici.