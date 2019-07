Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca Dacian Ciolos este un oportunist care "incearca sa obtina maximum de profit pentru el indiferent cat ar trebui sa isi schimbe atitudinile".



"Ma surprinde ca in timp ce vorbeste ca nu ar vrea sa se vorbeasca la televiziune ci sa se vorbeasca cu el, el devoaleaza deformat o convorbire absolut privata care s-a petrecut in avionul TAROM de marti dimineata in zborul de la Bucuresti la Bruxelles. La un moment dat l-am invitat la mine, am rugat stewardesa sa il cheme si l-am invitat langa mine pentru ca era loc liber. Iar discutia nu a avut nicidecum tonul asta. Intr-adevar, am discutat despre o posibila colaborare intre toate formatiunile romanesti, deci toti cei 33 de europarlamentari, lucru pe care l-am spus si ieri la ambasada, unde s-au intalnit toti europarlamentarii alesi si de aici pana la ce spune Dacian, nu imi place sa devoalez discutii private, dar daca tot a deschis vorba ma vad nevoit sa ii amintesc public ca discutia s-a axat mare parte din timp pe o explicatie pe care el mi-o dadea mie, ca nu Macron l-a pus seful grupului parlamentar, ci a fost el ales asa ca a discutat cu toti si a fost un incident cu o doamna care nu stiu ce declaratie a facut public si nu a mai fost aleasa ea ci a fost votat el. Deci, obsesia este sa fie scos de sub incidenta afirmatiilor ca este omul lui Macron. A vrut sa ma convinga ca meritele lui l-au adus la aceasta functie. Sigur, acum pentru ca a deschis subiectul public va pot spune ca dupa acele 30 de minute de explicatii poate s-a convins el. Pe mine nu m-a convins ca nu l-a pus Macron, raman la aceeasi parere. Eu as privi si la slabiciunile lui, slabiciuni probabil culturale fata de Franta pentru ca toti avem intr-un fel sau altul o aplecare catre o tara sau alta. (...) Si el e casatorit cu o frantuzoaica, nu are cum sa nu fie apropiat de Franta pentru ca transferul cultural s-a facut. Sta cu o bucatica de Franta in casa.

Dacian Ciolos nu poate sa spuna niciodata ca nu e un oportunist perfect si intotdeauna incearca sa obtina maximum de profit pentru el indiferent cat ar trebui sa isi schimbe atitudinile. Dacian Ciolos a fost sustinut de PPE, ar fi fost gata sa fie sustinut de socialisti, si-a trimis directorul de cabinet la PSD si el a ramas de partea dreapta in conditiile in care la alegerile trecute a vrut sa fie cu un picior intr-o parte si altul in alta parte. Asta e tipul de om, dar nu inseamna ca nu e un om adaptat vremurilor noastre",a afirmat Traian Basescu pentru B1TV, citat de Stiripesurse.ro.