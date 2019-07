Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca suma de 2 miliarde de euro pe care Romania a imprumutat-o de pe piata externa nu este pentru plata salarilor.



"Nu ne imprumutam pentru salarii. Si eu imi doresc ca acel deficit pe care Romania astazi il are sa fie dus in special pe zona de investitii, e obligatoriu pentru orice ministru de Finante. Daca cineva obiectiv compara costul de finantare pe care Romania il are astazi cu celelalte state din afara UE, din UE si din zona euro, o sa vada ca sunt costuri foarte bune pe care Romania astazi le are. Din pacate se creeaza pe aceasta tema un subiect nejustificat, fel de fel de declaratii care mai de care mai neadevarate.

E o finantare repet pentru a nu stiu cata oara ca sa fie clar, Ministerul de Finante a prezentat la inceputul anului, cum face in fiecare an, aceasta strategie. Cati se imprumuta, prin ce se imprumuta, cat intern, cat extern, pentru ca piata are nevoie sa stie aceasta informatie. Nu e absolut nimic nou", a declarat Eugen Teodorovici, potrivit Stiripesurse.ro.

Ministerul Finantelor a imprumutat 2 miliarde de euro de pe pietele externe, din care 1,4 miliarde de euro pe maturitatea de 12 de ani, si 600 milioane de euro prin redeschiderea eurobondurilor pe 30 de ani.