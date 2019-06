Presedintele PNL Ludovic Orban afirma motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila se bazeaza la acest moment pe 214 - 215 voturi, din cele 233 necesare adoptarii ei.



"Pana acum suntem, pe calculele pe care le avem, pe un scor nu foarte departe de cele 233 de voturi necesare. In momentul de fata ne bazam pe 214 - 215 voturi, in conditiile mobilizarii exemplare a tuturor parlamentarilor care sunt implicati in sustinerea motiunii de cenzura", a declarat Orban la B1 TV, precizand ca negocierile individuale vor continua, potrivit News.ro.

Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a fost depusa si citita miercuri in plenul Camerelor reunite, de catre liberalul Gigel Stirbu.