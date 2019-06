Norica Nicolai sustine ca, la europarlamentare, ALDE a decontat un val de ura indreptat impotriva lui Liviu Dragnea.



"Am facut o analiza personala a alegerilor. Pot sa spun ca cel putin campania pe care eu am facut-o noi a fost pro-europeana, dar aceasta campanie nu a avut niciun ecou. In marea de mesaje care au fost calate strict pe Romania si pe realitatea romaneasca, mesajele despre Europa au ramas fara ecou. Asta este prima mea concluzie, anume ca oamenii sunt in continuare mult mai interesati de ce se intampla in politica romaneasca decat ce se intampla in politica europeana.

Cred ca acest vot a fost un vot clar de adversitate fata de coalitia PSD-ALDE dar in special demonizarea lui Liviu Dragnea, care a fost un fel de Al Capone, inamicul nr.1 in Romania, a dus la un vot emotional fara precedent. ALDE fiind partener de coalitie si un partener care nu avea aceeasi forta ca PSD, fiind un partid mai tanar si mai mic, a decontat mai mult", a spus Nicolai pentru stiripesurse.ro.