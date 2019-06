Deputatul PSD Liviu Plesoianu "s-a dezlantuit" la adresa liberalului Gigel Stirbu, care, miercuri, a citit motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila in Parlament. Liberalul a purtat o pereche de ochelari galbeni, care au ajuns subiect de dezbateri in presa si in mediul politic.



"Motiunea lui #GIGEL... Mi se pare normal ca motiunea sa fie citita de domnul cu ochelari galbeni. E acelasi domn care ne spunea ca PNL e cel mai tare pentru ca "e singurul partid care connnloccc (!??) si care CIIICIII (!?!)". ...Mai am o singura nelamurire: oamenii cu halate albe l-au tratat pe domnul cu ochelari galbeni inainte sau dupa citirea motiunii? #OpozitiaPsihoPuPu #MotiuneaLuiGIGEL", a scris Liviu Plesoianu pe Facebook.

