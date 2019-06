Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca semnarea, joi, a Acordului propus de presedintele Klaus Iohannis, dupa ce CCR a amanat decizia referitoare la validarea referendumului din 26 mai, reprezinta o "lipsa de respect" din partea sefului statului fata de rolul institutiilor.



"Desi Curtea Constitutionala a decis astazi amanarea dezbaterilor cu privire la verificarea respectarii procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului, dl Iohannis da dovada de dispret fata de rolul institutiilor din statul roman si anunta ca la Cotroceni, maine, isi aduce apropiatii sa semneze asa zisul Acord Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei.

Nu este decat o noua dovada de disperare din partea presedintelui si de lipsa de respect fata de rolul institutiilor din statul roman. Curtea Constitutionala anunta, tot azi, ca un motiv al amanarii deciziei este si existenta unei contestari a decretului presedintelui de convocare a referendumului si, ca atare, a referendumului in sine. Si atunci, care este graba dlui Iohannis in a forta semnarea acestui Acord? Daca judecatorii CCR vor decide ca, poate, intrebarile la acest referendum nu au fost constitutionale, atunci ce valoare va avea acest Acord impus de dl Iohannis? Sau, dl Iohannis considera ca prin semnarea acestui Acord de catre cateva partide va putea pune presiune pe judecatorii Curtii Constitutionale, astfel incat sa ia o decizie favorabila domniei sale?

Tariceanu: Prin acest Acord se vrea deturnarea scopului referendumului

Am spus de la inceput ca dl Iohannis, prin includerea in acest Acord a altor teme decat a celor pe care s-au pronuntat romanii la referendum, nu a facut altceva decat sa deturneze scopul acestui referendum. O deturnare a scopului referendumului in interesul strict electoral al dlui Iohannis. Si acum avem o noua confirmare a acestui tel electoral: dl Iohannis isi aduna la masa de la Cotroceni noua sa “familie”, pe cei pe care isi doreste sa ii foloseasca in lupta pentru rasturnarea Guvernului legitim PSD-ALDE. Caci, din nou, nu poate fi intamplator momentul in care forteaza semnarea acestui document de catre doar o parte dintre partidele politice, exact inainte de votul pe motiunea de cenzura (...).

Dl Iohannis nu intelege ce inseamna rolul presedintelui, cel care ar trebui sa asigure coeziunea in societate si sa elimine conflictele.

Dl Iohannis se indeparteaza astfel tot mai mult de la rolul constitutional de presedinte al tuturor romanilor si de presedinte deasupra partidelor politice si devine, de facto, liderul opozitiei politice", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.