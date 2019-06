Liderul USR, Dan Barna, sustine casatoria intre persoane de aceleasi sex si o lege care sa reglementeze acest lucru,



"In Europa exista state care au acest lucru reglementat, nu vad o problema din acest punct de vedere. Am spus si la dezbaterea din Parlament privind modificarea Constitutiei pe aceasta tema, mi se pare ca societatea romaneasca nu este la momentul acesta acolo, nu e pregatita ca societate, dar vom ajunge cu siguranta, nu stiu daca in 10, 5 sau 2 sau 20 de ani.

In momentul in care vom ajunge si o astfel de initiativa ar ajunge in dezbaterea publica si ar rezulta lucrul acesta ca fiind o prioritate, nu as vedea nicio problema", a declarat Dan Barna, potrivit Stiripesurse.ro.

Chestionat de Marius Tuca daca este de acord ca familiile formate din persoane de acelasi sex sa infieze copii, Dan Barna a raspuns: "La momentul acesta, din nou, societatea nu e acolo".

In octombrie anul trecut, presedintele USR, Dan Barna, a anuntat ca parlamentarii formatiunii vor vota impotriva modificarii Constitutiei pentru redefinirea notiunii de familie, considerand ca este o tema falsa, iar a doua zidupa referendum viata niciunei familii nu va fi mai buna cu absolut nimic.