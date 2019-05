Premierul Viorica Dancila a declarat, cu privire la extradarea lui Radu Mazare, ca justitia si-a facut prompt datoria, fiind "un lucru ce trebuie sa fie privit in mod egal indiferent de nume".



"Justitia trebuie sa isi faca datoria. Si-a facut datoria chiar foarte prompt si acest lucru trebuie sa fie privit in mod egal indiferent de nume. Vorbim despre un gest de normalitate", a afirmat Viorica Dancila, marti la Frasin, citata de Mediafax.

Chestionata daca, in opinia ei, statul de drept in Romania functioneaza, raspunsul Vioricai Dancila a fost unul pozitiv.

"Eu zic ca da. Este vizibil ca da. Eu nu as lega statul de drept de o persoana. In Romania statul de drept functioneaza. In Romania trebuie sa respectam drepturile cetatenilor in mod egal", a spus premierul.

Intreabata daca a fost o coincidenta momentul aducerii fostului primar al Constantei in Romania, in preajma alegerilor europarlamentare, seful Executivului a spus ca nu vrea sa lege aceasta actiune de vot.

"Nu stiu daca e o coincidenta sau nu. Pot sa spun ca am fost la curent cu tot procesul de aducere in tara din Madagascar si noi am procedat in mod corect. Nu vreau sa leg aceasta actiune (aducerea lui Radu Mazare in tara – n.r.) de vot", a mai spus Viorica Dancila.