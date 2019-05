Presedintele de onoare al PMP, Traian Basescu, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Ploiesti, ca proiectul legislativ initiat de deputatul UDMR Kulcsár-Terza József-György privind eliminarea limbii romane din examenele nationale este "de nepermis" si face parte din "setul de initiative antiromanesti promovate de UDMR in ultimii ani".





"Mi se pare nepermisa initiativa si face parte din setul de initiative antiromanesti pe care UDMR le-a promovat in ultimii ani. Va aduc aminte ca, de curand, au adoptat imnul si drapelul Ungariei ca imn si drapel al formatiunii politice si acum vin cu acest proiect de lege, care este absolut umilitor, dar si daunator minoritarilor unguri, pentru ca, traind in Romania si nestiind limba romana, isi vor gasi foarte greu un loc de munca si se vor integra foarte greu in societate. In plus, limba romana este limba oficiala a statului roman si orice cetatean este obligat sa cunoasca limba statului de cetatenie. Deci respingem cu toata puterea aceasta abordare, care pare a fi adusa in Parlament de acest domn deputat dupa discutii in Harghita si Covasna", a afirmat liderul PMP.

Deputatul UDMR Kulcsár-Terza József-György propune, intr-un proiect de lege depus la Parlament, eliminarea probei de limba romana la evaluarea de la clasele a IV-a, a VIII-a si la examenul de bacalaureat pentru elevii din unitatile scolare cu predare in limbile minoritatilor nationale, scrie Agerpres.

Proiectul modifica in acest sens Legea educatiei nationale.

Potrivit proiectului, articolul 74 al. 4 din Legea educatiei se modifica astfel: "La finalul clasei a VI-a, toate scolile organizeaza si realizeaza evaluarea elevilor prin doua probe transdisciplinare: limba si comunicare, matematica si stiinte. Proba de limba si comunicare va cuprinde limba materna si limba moderna". In prezent, textul se refera la limba romana si limba moderna I, iar pentru elevii din clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale, si limba materna.