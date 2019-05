Presedintele Klaus Iohannis indeamna romanii sa voteze la referendumul pe Justitie din 26 mai.



"Dragi romani, cu totii ne dorim sa traim intr-o tara in care hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului. Pe 26 mai sa spunem raspicat 'Da' pentru Romania europeana, 'Da' pentru Romania pe care o iubim, tara oamenilor cinstiti si integri in care nimeni nu este mai presus de lege. Votati 'Da' la referendum si nu-i lasati pe altii sa decida in locul vostru! Romanii voteaza pentru ca romanii conteaza", afirma seful statului, intr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.