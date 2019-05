Liderul PSD, Liviu Dragnea, intentioneaza sa demareze, impreuna cu Ministerul Agriculturii, "un program pentru peste in Romania, indiferent ce va spune Bruxelles-ul''.





Chestionat daca stie ceva despre concluziile anchetei in cazul pestelui contaminat cu mercur, raspunsul lui Dragnea fiind: "Concluziile au cam aparut, sunt groaznice. Adica in vestul Europei sunt tari dezvoltate, cu toate masurile de mediu pe care le-au luat polueaza, polueaza apele lor, si acolo sunt si pesti cu metale grele in ei. In pietele din Occident nu se poate vinde asa ceva, ca e puscarie curata. Si au zis ca romanii sunt mai prosti si hai sa le dam lor, ca pot sa moara si romanii si copii.

Mai ales ca acum au inceput mamicile, si pe buna dreptate, sa introduca in hrana copiilor mai mult peste, sa evite produsele care au mai multi hormoni de pasare sau de alta natura. (...) Si noi avem in Romania asa: avem crap romanesc din Belgia, avem crap romanesc din Spania, avem caras din Italia, avem toate soiurile de peste, numai din Romania nu, in conditiile in care Romania are un bazin hidrografic cu un potential inimaginabil", a spus social-democratul, aflat intr-o vizita in judetul Dolj, potrivit stiridiaspora.ro.