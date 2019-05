Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a declarat, joi, la Arad, ca in acest an se va rezolva problema scolilor care mai au toaletele in curte sau neconforme, fiind alocata de la buget suma de 65 de milioane de lei, care va merge catre primarii.





"Anul acesta avem 65 milioane de lei pentru acest subiect. In acest moment este elaborat draftul de hotarare de guvern, el va intra in Guvernul Romaniei in urmatoarele saptamani, pentru ca trebuie sa obtinem semnaturile de la ceilalti colegi ministri. Speram sa rezolvam toate problemele de acest fel, cu resursele pe care le avem, pentru ca este gandit un sistem modular, care are dimensiuni proportionale cu numarul copiilor din scoala. Vom trimite banii la inspectorate si prin inspectorate la primarii. Patrimoniul scolilor este la primarii si primaria este singura structura administrativa care poate sa faca investitii in scoala", a declarat ministrul, potrivit Agerpres. Ecaterina Andronescu se afla in judetul Arad, joi, pentru a verifica stadiul unor investitii in scoli si pentru discutii cu membri ai corpului profesoral si autoritati locale.

