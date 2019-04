Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca, din punctul lui de vedere, Tudorel Toader nu este o victima, deoarece "a produs multe daune" si a fost schimbat din functie pentru ca "nu a livrat" ceea ce voia presedintele PSD.



"Pentru mine, ministrul Justitiei (n.r. - Tudorel Toader) nu este o victima, pentru ca el este de aceeasi parte cu ceilalti. El nu a livrat ceea ce presedintele Partidului Social Democrat, dl Dragnea, voia, adica sa schimbe codurile penale pentru ca el sa scape de justitie.

Acest ministru al Justitiei a produs multe daune. Din pacate, o spun, pentru ca era o persoana respectabila pana atunci, a fost membru al Curtii Constitutionale si membru al Comisiei de la Venetia. Era cineva respectabil. Din pacate, a intrat in jocul politic si a produs multe daune, cu propuneri de modificare a legislatiei justitiei care au slabit lupta impotriva coruptiei in Romania", a afirmat Ciolos, invitat in calitate de fost premier si fost comisar european si de lider al PLUS, la postul francez de televiziune TV5-Monde, potrivit Stiripesurse.ro.

Dacian Ciolos si-a exprimat sustinerea pentru Laura Codruta Kovesi

"Am spus-o si public: o sustin (pe Laura Codruta Kovesi - n.r.), pentru ca am vazut competenta sa, care a fost dovedita, nu eu am masurat-o. Ea a fost masurata inclusiv de comisia de selectie pentru postul de procuror-sef european. A fost evaluata impreuna cu ceilalti.

Eu nu confund Romania cu guvernul actual. Autoritatile actuale de la Bucuresti nu o sprijina pe fosta sefa a DNA pentru ca ele sunt, sa spunem, in conflict de interese. Liviu Dragnea, presedintele partidului de guvernamant din Romania, Partidul Social Democrat, are doua dosare in justitie si o condamnare finala", a spus Ciolos.

Intrebat daca Franta ar putea sa o sprijine pe Kovesi, dat fiind faptul ca fosta sefa a DNA concureaza impotriva unui procuror francez, Ciolos a spus ca "fiecare tara sustine pe cine vrea".

"Nu pot decat sa observ ca Franta si guvernul francez i-au apreciat intotdeauna munca (n.r. - Laurei Codruta Kovesi), ca guvernul francez este unul pro-european, care vrea intarirea Europei. Acest proiect de procuror-sef este un nou proiect european. Laura Codruta Kovesi a iesit in fruntea listei in urma unei evaluari profesionale obiective. Sunt toate motivele pentru ca ea sa fie sustinuta. Apoi, pot exista bineinteles abordari si obiective politice. Este adevarat ca exista si un candidat francez pe aceasta lista. Dar la un moment dat trebuie facuta o alegere si transata situatia", a explicat el.