Ion Cristoiu sustine ca prin decizia de miercuri a CEx, PSD se joaca cu remanierea, iar presedintele Iohannis nu ar trebui sa aprobe decizia PSD privind inlocuirea a trei ministri.



"Domnul Klaus Iohannis este dator din punct de vedere al interesului national sa nu semneze pentru ca el nu trebuia sa semneze nici data trecuta, in decembrie, remanierea aceea catastrofala, nejustificata, cu 7 ministri. O remaniere presupune o analiza serioasa a diferitelor compartimente si, cu o justificare publica, le remaniezi. Dar, de regula, nu se remaniaza pentru ca ea presupune instabilitate. In aceste conditii, daca domnul Klaus Iohannis nu facea jocuri politice si ar fi fost intr-adevar presedinte nu trebuia sa semneze pentru toti. Acum chiar este dator sa nu semneze pentru ca s-a ajuns intr-o situatie in care PSD se joaca cu remanierea si cu grave implicatii asupra ministerelor.

Restructurarea unui guvern este o decizie care se ia pentru perfectionarea muncii Guvernului (...) Ori in cazul de fata nu poti sa rezolvi o remaniere care teoretic e banala prezentand-o ca restructurare. Daca vor sa faca restructurare pana la europarlamentare, atunci ar trebui regandita structura Guvernului si daca tot e vorba ca acesti noi ministri pusi nu mai trec pe la presedinte, atunci propun dlui Liviu Dragnea si PSD sa o puna pe doamna Olguta Vasilescu la Transporturi. Daca tot face o restructurare. O restructurare trece prin Parlament, e un efort urias, sigur ca iar vreo luna de zile, nu mai lucreaza nimeni pentru ca restructurare inseamna regandire, dar rezolvi aceasta chestiune", a spus Ion Cristoiu, potrivit Stiripsurse.ro.