Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, regreta distrugerea Catedralei Notre-Dame si afirma ca "pierderea pe care o sufera Parisul este si a noastra".





"Este socant sa vezi arzand unul dintre reperele Parisului si ale Frantei. Iubim Notre-Dame acum mai mult ca oricand. Pierderea pe care o sufera Parisul este si a noastra", a scris luni Tariceanu pe contul sau de Twitter.

Incendiul puternic izbucnit la Notre-Dame din Paris ameninta sa mistuie in intregime faimoasa catedrala, dupa ce acoperisul deja s-a prabusit. Pompierii care incearca de cateva ore sa tina sub control incendiul au reusit sa salveze "structura" edificiului "in intregime", a declarat seful acestora aflat la fata locului, relateaza AFP. (Citeste si: Pompieri: Structura catedralei Notre Dame "este salvata si pastrata in intregime")