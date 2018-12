"Nu-mi este de ajutor absolut nimic, in afara de ceea ce reprezinta o solutie legala de fond, care sa spuna ceea ce am spus intotdeauna, ca nu exista niciun motiv de condamnare. Insa, in ceea ce priveste amnistia si gratierea, eu am spus ca pe mine nu ma intereseaza, dar pentru ca subiectul este fierbinte vreau sa spun ca amnistia si gratierea este absolut necesara pentru linistirea spiritelor in societatea romaneasca, pentru revenirea la o atmosfera calma si as mai adauga ca este absolut necesara magistratilor, judecatori si procurori, care vor raspunde intr-o zi pentru abuzurile pe care le-au facut.

Eu nu am niciun sentiment de revansa si cred ca ar fi foarte bine ca toata lumea sa se linisteasca, sa tragem linie - am gresit, unii, altii, mai mult, mai putin. Haideti sa ne impacam, unii au fost condamnati, unii si-au ispasit pedeapsa, pe drept, pe nedrept, nu mai putem face diferente. Sigur ca unii sunt vinovati, au facut lucruri rele, altii stim ca sunt nevinovati, s-a dovedit ca sunt nevinovati", a spus Severin, citat de hotnews.ro.