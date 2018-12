"Cel mai important lucru la acest Consiliu National va fi mesajul catre tara, catre romani, pe care il va transmite presedintele partidului, Liviu Dragnea. Si ii sfatuiesc pe toti sa fie foarte atenti la acest mesaj, va crea foarte multe ecouri, va fi extrem de important. Si, in primul rand, membrii nostri de partid, simpatizantii si electoratul nostru asteapta in mod clar acest mesaj", a declarat Codrin Stefanescu, vineri, pentru Agerpres.

Potrivit secretarului general al formatiunii, Consiliul National al PSD va incepe la ora 16,00 si va avea loc la Palatul Parlamentului.



"Se constituie Consiliul National dupa noul statut al partidului, format din parlamentari, senatori, deputati, ministri, presedintii consiliilor judetene, primarii municipiilor resedinta de judet, primarii marilor orase, cate trei primari din principalele comune din fiecare judet, liderul Ligii Alesilor Locali judeteni, europarlamentari, presedinti de organizatii judetene care nu sunt nici ministri, nici parlamentari", a precizat el.

De asemenea, vor fi constituite si Departamentele PSD, "in numar de 24, in oglinda cu ministerele din Guvernul Romaniei".



"Departamentele Consiliului National se vor intruni saptamanal si tot saptamanal va avea loc sedinta sefilor departamentelor cu presedintele Consiliului National, in functie de temele de actualitate din tara. Departamentele vor fi constituite si la nivel teritorial, vor fi formate din cei mai buni specialisti, cele mai bune cadre pe care PSD le are in toate domeniile de activitate: economic, sanatate, educatie, transporturi, turism si asa mai departe. In cadrul acestor sedinte se va discuta inclusiv despre probleme ridicate de societatea civila, de sindicate, de patronate, cu posibilitati de modificare a unor legi, de completare sau de a se crea noi initiative in domeniu, care sa usureze viata romanilor. Vor avea loc dezbateri pe aceste teme, unele in prezenta mass-media", a completat Codrin Stefanescu.

Presedintele Consiliului National va fi ales la reuniunea de duminica.



"Mihai Fifor este singurul candidat in momentul de fata si este, deja, votat in Comitetul Executiv al partidului ca presedinte interimar pana cand va fi validat in Consiliul National", a reamintit Codrin Stefanescu.

Intrebat daca la Consiliul National sau la Comitetul Executiv al PSD ar urma sa fie discutata si oportunitatea unei ordonante pe amnistie si gratiere, secretarul general al social-democratilor a spus: "La CEx discutiile sunt libere, in CEx orice presedinte de organizatie poate ridica orice chestiune, pot ridica si mai multi aceeasi chestiune".



"E o problema ridicata de mai multi presedinti de organizatii de-a lungul timpului. Nu am hotarat daca facem CEx inaintea Consiliului National si, daca o sa facem, o sa avem o ordine de zi pe care o sa o anuntam", a precizat Codrin Stefanescu, subliniind ca "nu este hotarat" pana in acest moment un Comitet Executiv inaintea CN. "Nu este hotarat, am vorbit despre Consiliul National", a punctat el.