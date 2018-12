"Avem in desfasurare Comitetul politic al Uniunii Salvati Romania (...) Punctul 1 pe ordinea de zi a fost validarea de catre comitetul politic a rezultatului alegerilor interne pentru lista USR pentru europarlamentare. 43 de colegi care se afla pe aceasta lista. (...) Au fost peste 5.000 de membri ai partidului care au votat aceasta lista si, conform statutului, lista urma sa fie validata de biroul national, s-a intamplat in aceasta dimineata si de comitetul politic. Am avut discutiile si dezbaterea pe acest subiect si cu 99%, cum e frumos intr-o democratie si nu in unanimitate, cum ar fi fost intr-o dictatura, lista a fost validata. In momentul de fata USR are in mod oficial lista candidatilor pentru europarlamentare, toti cei 43 de colegi au fost validati de comitetul politic", a spus Barna, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, din comitetul politic al USR fac parte 104 de persoane si au fost prezente 98, deci este "un foarte larg suport" al acestei decizii.

"Ieri am avut dezbaterea pe extindere. USR a crescut in acest an in mod semnificativ. In momentul de fata avem aproximativ 7.000 de membri si 260 de filiale si acoperim practic 49,3% din populatia tarii. USR este prezenta oficial in jumatate de Romanie, la doar doi ani de la intrarea in Parlament. E rezultatul unui efort semnificativ. Departamentul de extindere a fost condus de Cristian Ghinea care (...) este si pe primul loc pe lista pentru europarlamentare", a afirmat Barna.

El a mentionat ca au fost stabilite si tintele formatiunii pentru anul viitor. "Ne propunem ca in urmatorul an sa ajungem la 20.000 de membri, USR a pornit spre drumul spre 20.000 de membri si un numar de 800 de filiale (...) Ne-am stabilit niste obiective de crestere foarte ambitioase si suntem optimisti, fiecare filiala in parte si-a asumat aceste obiective, nu sunt niste dispozitii date de la centru, democratia a fost respectata chiar si in acest mecanism", a adaugat Barna.

Uniunea Salvati Romania si-a prezentat, pe 29 noiembrie, lista de candidati pentru alegerile europarlamentare din luna mai 2019, in fruntea acesteia aflandu-se deputatul Cristian Ghinea si consilierul local Sector 1 Clotilde Armand.