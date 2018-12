"Guvernul Romaniei a atins un nivel de nepasare si incapacitate cronice, nefiind in stare sa mai apere interesele romanilor din strainatate sau macar sa fie la curent cu modul in care le sunt incalcate drepturi fundamentale, precum cel la proprietate sau libera circulatie. Incepand din 4 decembrie, in Italia a intrat in vigoare o modificare a Codului rutier italian prin care romanilor le este interzis sa mai conduca autoturisme inmatriculate in Romania, daca respectivii romani au o rezidenta care este mai mare de 60 de zile. In caz contrar, acestora le sunt confiscate masinile, iar masura este pusa in aplicare chiar in aceste zile", afirma liderul liberal, in comunicatul mentionat.

El adauga ca acesti cetateni romani sunt discriminati de autoritatile italiene, desi ar trebui sa se bucure de aceleasi drepturi in cadrul Uniunii Europene.

"Pentru informarea celor din Guvernul Romaniei care inca nu au aflat, este vorba de Legea nr. 132 din 1 decembrie 2018, publicata in Monitorul Oficial al Italiei in 3 decembrie 2018.Somez Guvernul sa intreprinda toate demersurile necesare fata de autoritatile italiene pentru a opri discriminarea la care sunt supusi cetatenii romani, care ar trebui sa se bucure de aceleasi drepturi in cadrul Uniunii Europene. Este vorba de incalcarea grava a doua principii fundamentale, cele referitoare la dreptul de proprietate si la libera circulatie. Implicit, este vorba de incalcarea Tratatului Uniunii Europene prin care probabil sute de mii de romani sunt prejudiciati si pusi intr-o situatie extrem de dificila in pragul sarbatorilor", mai declara Ludovic Orban, potrivit comunicatului.