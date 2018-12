"Astazi este Ziua Constitutiei

In prezent, o grupare de interese care a acaparat conducerea statului roman calca in picioare statul de drept si suprematia legii doar pentru a scapa niste infractori de inchisoare. Dupa sapte constitutii, majoritatea guvernamentala de astazi a decis ca Romania, nu mai are nevoie de lege, ca pot incalca statul de drept si modifica orice si oricand doar pentru interesul personal al lui Dragnea, Tariceanu si al altora de teapa lor.

Indemnul nostru, al Uniunii Salvati Romania, de Ziua Constitutiei este un indemn la respectul statului de drept si la o lupta pentru protejarea parcursului democratic al Romaniei. In egala masura, USR isi doreste ca democratia si statul de drept sa fie intarite in Romania, iar actuala Constitutie trebuie sa tina pasul cu schimbarile dorite de societate. Avem nevoie de o Constitutie care sa prevada independenta procurorilor, depolitizarea Curtii Constitutionale si, mai ales, fara penali in functii publice.

Suntem astazi stat membru al Uniunii Europene, avem cetateni care traiesc si se inspira din valorile democratice si europene, iar statul de drept reprezinta una din principalele valori fundamentale care stau la baza intregii constructii democratice a Romaniei pentru care s-au sacrificat generatii intregi. USR va lupta pentru ca acest principiu sa faca parte si din viata romanilor de maine. Nu abandonati statul de drept!", a scris Dan Barna pe Facebook.