"Primul-ministru, din punctul meu de vedere, s-a prezentat foarte bine in Parlamentul European. Lucrurile sunt acum insa pe un fagas pe care premierul nu poate sa faca mare lucru. De ce? Pentru ca deja am primit copia proiectului de rezolutie, care a fost negociat intre liderii de grupuri. Deci noi vom asista saptamana viitoare la derularea unui moment mai degraba formal. Lucrurile sunt practic asezate pe o anumita directie avand in vedere ca textul a fost negociat intre grupurile politice este de asteptat ca o majoritate din Parlament sa voteze in favoarea adoptarii acelei rezolutii. Numai ca, pentru a lamuri lumea, acea rezolutie nu este o rezolutie care penalizeaza Romania. Nu, acolo sunt exprimate anumite puncte de vedere.

Pot sa va spun ca, vazand textul, este foarte interesant ca unul din punctele din aceasta rezolutie se referea in forma initiala, de saptamana trecuta, la existenta protocoalelor si punea sub semnul intrebarii legalitatea protocoalelor dintre serviciile de informatii si institutii din justitie. Ce s-a intamplat intre timp, in ultimele doua zile? Acea referire a disparut. Nu stiu cine a intervenit, nu stiu. A intervenit cineva din Romania ca sa fie scoasa? Pe cine deranja acel lucru, care a fost sesizat de liderul grupului ALDE, Guy Verhofstadt, si care in nenumarate randuri a vorbit cu ingrijorare despre acest fenomen, care sigur ca este fenomenul principal care afecteaza independent justitiei din Romania", a mentionat presedintele Senatului pentru Mediafax, potrivit realitatea.net.