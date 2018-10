"Vad ca tot cauta unii cate ceva de criticat prin legea pensiilor si nu prea gasesc. Si atunci au iesit cu minciuna ca PSD dubleaza pensiile prin legea asta, dar abia in 2021, cand nu mai e la putere. Adica lasam greul pe umerii altora care se si vad guvernand... 🤔 Pai, hai sa vedem exact cum sta treaba:

-2016- punct de pensie 871 lei,

-2017-punct de pensie Ianuarie - 917 lei si Iunie - 1000 lei,

-2018- punct de pensie 1100 lei,

-2019-punct de pensie 1265 lei,

-2020- punct de pensie 1775 lei.

871 (2016) x 2= 1742 lei ar fi trebuit sa fie in 2020 ca sa se dubleze, dar va fi 1775. Deci nu dupa 2020 cand ni se incheie mandatul si vin altii , ci chiar in interiorul mandatului nostru se dubleaza punctul de pensie! Din 2021 intra noua formula si exista o crestere si din aplicarea acesteia! Dar dublarea se face IN INTERIORUL MANDATULUI NOSTRU!", a scris Olguta Vasilescu pe pagina sa de Facebook



