"Avem aici, la Braila, un caz special, deoarece presedintele Organizatiei PSD, Mihai Tudose, primarul si presedintele Consiliului Judetean sunt printre cei care au spus in mod public ca Dragnea trebuie sa plece. Din pacate nu au succes. Eu mi-as dori foarte tare sa aiba succes, dar, dupa cum vedeti, au spus si au ramas cu spusul. Pe Dragnea il vor da jos un pic mai greu decat l-am dat pe Ceausescu. Eu sper ca domnul Tudose sa poata impreuna cu ceilalti sa faca o schimbare in PSD, dar nu sunt optimist. Daca eram optimist ca se putea face o schimbare, as fi ramas acolo", a spus liderul Pro Romania, citat de jurnalul.ro.

In egala masura, el a mai tinut sa mentioneze ca "daca pleaca Dragnea, cu Dancila si echipa asta teleormanizata, Pro Romania va putea sa colaboreze bine cu PSD pe anumite proiecte".